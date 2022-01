Aubameyang : le PSG serait ouvert à l’idée de l’accueillir mais…

Après sa performance, LeBron James s’est prononcé sur ses chances de dépasser Kareem Abdul-Jabbar au micro d’ESPN, dans des propos rapportés par Basket USA :

«Pendant que je continue de gravir les échelons, c’est naturel et humain de regarder où j’en suis et de voir si c’est même possible de l’atteindre. Si j’en suis capable. La santé va évidemment jouer un rôle très important et puis, il faudra continuer à tout donner à chaque match. Je n’ai jamais trompé le jeu, je n’ai jamais fait semblant. Je n’ai jamais voulu me dire que j’étais satisfait de ce que j’ai accompli. Je veux continuer à progresser et on verra ce qui se passe. Je n’ai jamais chassé de record dans ma vie. Je ne me suis jamais posé pour me demander si je pouvais aller chercher tel ou tel record.»

Malgré la défaite des Lakers contre Miami dans la nuit de dimanche à lundi (113-107), LeBron James a de nouveau réalisé une grosse performance individuelle. La star de Los Angeles garde d’ailleurs dans un coin de sa tête le record de points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar en NBA.