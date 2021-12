Aubameyang : le FC Barcelone pourrait-il une nouvelle fois passer à côté du gabonais ?

Déjà partenaire du Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, la maison Dior va aussi collaborer plus particulièrement avec Kylian Mbappé. L’attaquant français devient en effet l’ambassadeur global de la marque de luxe.

Kylian Mbappé vit décidément une fin d’année pleine de réussite. Indispensable au Paris Saint-Germain cette saison, l’attaquant de 22 ans enchaîne les performances de haut niveau. Et son succès dépasse les limites du rectangle vert.

Le Français a en effet sorti sa bande dessinée «Je m’appelle Kylian», qui cartonne dans les librairies depuis novembre dernier. C’est sur cette bonne lancée que le Parisien a officialisé un nouveau contrat prestigieux. Malheureusement pour le club francilien et ses supporters, il ne s’agit pas d’une prolongation. Mais plutôt de sa collaboration avec Dior.

En effet, Kylian Mbappé devient l’ambassadeur global de la prestigieuse marque, dont il représentera notamment le parfum «Sauvage». A noter que l’ancien joueur de l’AS Monaco sera aussi chargé de mettre en valeur les créations du directeur artistique Kim Jones dans les collections homme.

«Cela fait six ans que nous sommes proches de lui», explique un porte-parole de Dior au quotidien Le Parisien. La marque française, au-delà de la notoriété de Kylian Mbappé, est également attirée par son côté «plus jeune, plus tendance, plus sportwear» par rapport à d’autres ambassadeurs.