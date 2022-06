Aubameyang : l’attaquant gabonais s’est rasé la tête et est quelqu’un d’autre

Comme Karim Benzema et Gareth Bale, Marcelo a directement placé Cristiano Ronaldo comme le meilleur footballeur avec lequel il a joué dans toute sa carrière professionnelle.

Malgré le fait qu’il a eu l’occasion de côtoyer des talents exceptionnels tels que Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Kaká, Neymar et même Benzema lui-même, l’ailier brésilien historique, qui a confirmé qu’à partir de la campagne 2022/23, il ne serait plus un Le joueur du Real Madrid, a reconnu que le capitaine du Portugal est simplement sur une autre étape.

L’argument que le quintuple champion de l’UEFA Champions League a utilisé pour présenter Bicho comme le meilleur coéquipier qu’il ait jamais eu était de souligner qu’il est le joueur le plus complet avec lequel il a partagé une équipe.

«Le meilleur footballeur avec qui j’ai joué ? J’ai eu l’occasion de jouer avec plusieurs grands footballeurs comme Ronaldo (Nazário), Ronaldinho, Ruud van Nistelrooy… Mais, pour moi, peut-être parce que je joue avec lui depuis si longtemps, le regardant s’entraîner et célébrer des buts, (le meilleur) est Cristiano. Pour moi, Cristiano (Ronaldo) est le footballeur le plus complet avec lequel j’ai pu jouer», a répondu le joueur le plus gagnant de toute l’histoire du Real Madrid, lors d’une conférence de presse qu’il a donnée (2017) après avoir signé son dernier rénovation dans l’entité merengue.

Ensemble, ils ont absolument tout gagné, ensemble ils ont célébré de nombreux buts et ensemble, ils ont formé un partenariat inoubliable dans le plus grand club de la planète.

En plus de son héritage incontestable dans le jeu, Cristiano Ronaldo est devenu un frère sur et en dehors du terrain de Marcelo.