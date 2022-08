Aubameyang lâche la vérité : «Je le répète. J’ai vu Messi, Cristiano et Lewandowski mais…»

Cristiano Ronaldo adore les challenges. Du Portugal en passant par l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, le quintuple ballon d’or a mis tout le monde d’accord avec ses performances de haute volée. Mais CR7 a confié lors d’un entretien qu’il ne jouera pas pour un club peu importe l’argent qu’on lui proposera. Et ce n’est pas le Barça !

Cristiano Ronaldo était une promesse au Sporting Lisbonne, et c’est à Manchester United qu’il va complètement éclaté aux yeux du monde entier sous les ordres d’un certain Sir Alex Ferguson.

Six ans après son arrivée (2003), il était amené à poursuivre sa carrière au Real Madrid. mais avant qu’il ne signe chez les Merengue, le nom de Ronaldo était associé à Manchester City. Mais il a tout de suite écarté la possibilité de rejoindre l’ennémi paroissial des Red Devils

«Jamais, a répondu Cristiano Ronaldo dans des propos rapportés par The Sun, lorsqu’on lui a demandé s’il allait rejoindre City. City a beaucoup de bons joueurs et pourrait être un problème pour United, Arsenal et Chelsea. Mais cela ne m’intéresse pas. Je ne suis intéressé que par jouer pour le Real Madrid et des équipes comme Barcelone et Valence», a t-il poursuivi alors en 2009.

En 2015, la même question [s’il rejoindrait Man City] a été posée à Ronaldo lorsqu’il était annoncé sur le départ au Real Madrid et il s’est agacé : «Tu penses que l’argent va me faire changer d’avis à 30 ans ?”, a t-il demandé au journaliste. Je ne pense pas, je ne pense pas que cela va être un problème. Si vous parlez de l’argent que je pourrais aller gagner au Qatar, ils auraient probablement plus d’argent que Man City. Mais ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de passion.»

La passion, Cristiano Ronaldo démontrer qu’il en a toujours pour Man United en étant le seul ou presque qui porte le club cette saison avec ses 24 buts et 3 passes décisives en 38 matchs. Le tout à 37 ans.