Aubameyang : «Je n’avais aucun doute à ce sujet, je connais Ousmane Dembélé…»

Karolina Bielawska de Pologne a remporté la 70e édition du concours Miss Monde. Shree Saini des États-Unis est la 1ère dauphine et Olivia Yace de la Côte d’Ivoire est la 2ème dauphine.

Karolina Bielawska De Pologne a été annoncée comme la gagnante de Miss Monde 2021. Le concours de beauté international a eu lieu le 16 mars (17 mars IST) au Coca-Cola Music Hall – Porto Rico après avoir été retardé en raison de Covid-19.

L’indienne-américaine Shree Saini des États-Unis a été annoncée comme la première finaliste tandis qu’Olivia Yace de la Côte d’Ivoire était la deuxième finaliste.

Manasa Varanasi a représenté l’Inde à Miss Monde 2021 et s’est hissée dans le Top 13, mais n’a pas pu faire partie du Top 6.

«Notre nouvellement couronnée Miss Monde Karolina Bielawska de Pologne avec la 1ère dauphine Shree Saini des États-Unis et la 2ème dauphine Olivia Yace de Côte d’Ivoire», a tweeté Miss Monde.

Our newly crowned Miss World Karolina Bielawska from Poland with 1st Runner Up Shree Saini from United States 2nd Runner up Olivia Yace from Côte d’Ivoire#missworld pic.twitter.com/FFskxtk0KO — Miss World (@MissWorldLtd) March 17, 2022

Selon l’organisation Miss Monde, Karolina étudie actuellement pour une maîtrise en gestion et poursuivrait ses études avec un doctorat. Elle travaille également comme mannequin et espère un jour devenir conférencière motivatrice. Elle aime nager et faire de la plongée sous-marine et jouer au tennis et au badminton.