Aubameyang et son duo avec Lewandowski : «Ce sera mieux à Barcelone…»

Les rumeurs sont terminées et maintenant le temps des spéculations va commencer. Après le match amical au cours duquel le PSG a battu le Japonais Urawa 3-0, la situation de Neymar a pris le devant de la scène de manière inattendue.

Le Brésilien s’est exprimé après le match et a été direct dans ses phrases : «Je veux rester dans ce club. Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit. Il me reste encore plusieurs années sur mon contrat. Paris ne m’a rien dit dans à cet égard. La vérité est que je n’ai rien à prouver. Les gens me connaissent et savent comment je suis et comment je joue».

Cependant, après ces propos, Galtier, l’entraîneur du Paris Saint Germain a également évoqué l’avenir de Neymar et n’a pas garanti qu’il continuerait au club :

«Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble content. aussi , il est très en forme. J’ai parlé de sa situation en conférence de presse. Après ce qui va se passer dans un avenir proche, à la fin du marché des transferts, je ne sais pas. Soit on annonce qu’il part, soit on annonce qu’il reste.»

Pour conclure, le coach a ajouté : «Je n’ai pas eu de conversation individuelle avec lui sur cet aspect. Mais il ne me semble pas que toutes ces rumeurs de sortie le dérangent.” La vérité est que Galtier n’a jamais insisté sur le fait que Neymar reste au Paris Saint Germain.

Neymar a été lié à Newcastle, Chelsea et même avec un retour au FC Barcelone. Pour l’instant, de l’environnement de Neymar , ils nient logiquement qu’il va quitter le Paris Saint Germain, mais la réalité est que l’usure dont il souffre est très grande et il considère que le conseil d’administration lui a manqué de respect tout ce temps avec des déclarations malheureux, où il semblait que le seul responsable du dysfonctionnement était lui.

«Neymar ? Ce que je peux dire, c’est qu’on attend de tous les joueurs qu’ils fassent bien plus que ce qu’ils ont fait la saison dernière. Bien plus. Tout le monde doit être à 100 %. Il faut redevenir humble. Il faut changer pour éviter les blessures», suspensions et fautes qui bouleversent un match. On construit. Il faut être discipliné sur et en dehors du terrain. Celui qui veut rester dans sa zone de confort, celui qui ne veut pas se battre, restera à l’écart», a déclaré Al Khelaifi. dit en son temps.