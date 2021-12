Aubameyang au FC Barcelone ? L’attaquant gabonais pose une énorme condition

L’attaquant français est à un pied et demi du Camp Nou après avoir rejeté plusieurs offres de renouvellement de contrat, et le Bayern Munich semble être l’équipe la plus proche de le garder.

Les retours du football sont quelque chose d’incroyable, le Bayern Munich se bat depuis longtemps pour convaincre Kingsley Coman, qui met fin à son contrat en 2023, mais ses hautes prétentions l’éloignent de l’Allemagne.

Même cas qui se passe avec Ousmane Dembélé au sein du Barcelona Football Club, le joueur n’a pas l’intention de baisser son salaire et son avenir semble très loin de Barcelone.

D’après la page Mon Autre Ligue, dans la carrière de Dembélé, le nom du Bayern Munich apparaît fortement, qui serait prêt à faire un échange entre Coman pour Dembélé et ainsi obtenir un joueur ayant les mêmes caractéristiques que le jeune Kingsley, puisque celui-ci prétend quitter.

Dembélé et Coman face à face, ils pourraient changer de maillot l’année prochaine

De plus, avec l’idée de Xavi de renforcer les ailiers dans leur immeuble 4-3-3, le départ de Dembélé serait moins douloureux avec l’arrivée d’un Coman, étant donc un mouvement avec lequel Barcelone affronterait un joueur de grand qualité et dont la polyvalence aux extrémités pourrait être déterminante, tandis que le Bayern miserait sur un Dembélé qui chercherait à revenir à son meilleur niveau à son retour en Bundesliga.

Par conséquent, il semble que Dembélé quittera le FC Barcelone par la porte d’entrée. A un rival, libre, et commettant une trahison historique, que de nombreux supporters Blaugrana ne pardonneront sûrement jamais. Malgré cela, le joueur ne semble pas s’en soucier puisque selon plusieurs sources proches du joueur, il serait content de son éventuelle arrivée à Munich.

Combien d’argent Barcelone propose à Dembélé pour renouveler son contrat

Selon divers médias, le FC Barcelone serait prêt à lui verser un salaire de 5 millions d’euros par an, soit trois millions de moins que ce qu’il perçoit actuellement. En raison de la crise financière, l’institution ne peut se permettre un tel salaire et est obligée de vous offrir le meilleur.