Aubameyang a finalement expliqué pourquoi il ne pouvait pas réussir à Chelsea

Après son super semestre au FC Barcelone, beaucoup pensaient que Pierre-Emerick Aubameyang allait casser la gueule avec le maillot de Chelsea. Et non, ce n’était pas comme ça.

Malheureusement pour l’attaquant gabonais, Thomas Tuchel, qui était le manager qui l’a amené à Stamford Bridge, a été limogé. Et cette transition sur le banc a tout changé pour lui. Au fond, le contexte ne l’a favorisé à aucun moment.

«C’est facile. Il y avait une grande différence par rapport à la façon dont j’ai été reçu à Barcelone, tant au niveau du staff que des joueurs. A Chelsea, le contexte était différent car mon arrivée s’est faite principalement grâce à Thomas Tuchel, qui a été viré des semaines plus tard. Le contexte était différent et ce n’était pas facile pour moi. Cela a eu sa part d’influence. Et puis je pense qu’il y a eu d’autres problèmes qui n’étaient pas de ma faute, mais d’une autre nature (hors terrain). Et je n’ai pas joué beaucoup plus», a déclaré l’attaquant de 34 ans en conférence de presse.

Alors qu’au Barça, ils l’ont traité à merveille, à Chelsea, il n’a jamais pu ressentir une confiance absolue, surtout après le départ de Tuchel. Mais bon, ce cycle est déjà fermé.

Désormais, il va se donner au maximum pour réussir avec l’Olympique de Marseille. Auba avait des offres de championnats exotiques, mais a accepté la proposition de l’OM car il veut montrer qu’il a encore le football et le physique pour faire la différence dans le TOP 5 des Ligues européennes.