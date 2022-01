«Au moins deux joueurs par club sont homosexuels»

Patrice Evra en est convaincu, les joueurs homosexuels présents dans le football préfèrent se taire par peur des réactions, notamment de leurs coéquipiers.

Patrice Evra sait combien il est difficile d’évoquer certains sujets. Lui-même s’est tu durant plus de vingt ans avant de révéler avoir été victime d’agressions sexuelles lors de son adolescence. Une souffrance sur laquelle l’ancien joueur de l’équipe de France est revenu dans son livre «I Love this game».

Interrogé par des lecteurs du Parisien à l’occasion de la sortie de son autobiographie, le natif de Dakar a également évoqué un autre sujet tabou dans le monde du football, celui de l’homosexualité.

«Dans le monde du foot, c’est simple, tout est fermé», a-t-il convenu avant d’évoquer les confessions de certains de ses anciens coéquipiers mais également les réactions qu’il a pu constater dans le vestiaire.

«Quand j’étais en Angleterre, ils ont fait venir une personne pour parler de l’homosexualité à l’équipe. Certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange: ‘C’est contre ma religion, s’il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club’, etc», a-t-il confié.

À ce moment-là, j’ai dit: «Tout le monde la ferme. Vous vous rendez compte’. Moi, j’ai joué avec des joueurs qui étaient homosexuels. En tête à tête, ils se sont ouverts à moi parce qu’ils ont peur d’en parler sinon. Il y a au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels. Mais dans le monde du foot, si tu le dis, c’est fini.»

Cavallo victime d’insultes homophobes

Josh Cavallo, qui compte parmi les très rares joueurs professionnels à avoir fait leur coming-out, peut en témoigner. Si le milieu de terrain australien a reçu une grande majorité de messages positifs, certaines réactions n’incitent pas à l’optimisme.

«Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu ou entendu les abus homophobes lors du match», a-t-il ainsi écrit ce week-end dans un message sur Instagram après avoir été visé par de très nombreuses insultes homophobes de supporters du Melbourne Victory.

«Il n’y a pas de mots pour vous dire à quel point j’ai été déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes toujours confrontés à ces problèmes en 2022. Cela ne devrait pas être acceptable et nous devons faire plus pour responsabiliser ces personnes. La haine ne gagnera jamais. Je ne m’excuserai jamais d’avoir révélé ma vérité et, plus récemment, qui je suis en dehors du football.»

Et le joueur d’Adelaïde de poursuivre : «À tous les jeunes qui ont été victimes d’abus homophobes, gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves. Sachez qu’il n’y a pas de place dans le jeu pour cela. Le football est un jeu pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, la couleur de votre peau ou d’où vous venez.»

Des propos auxquels souscrit entièrement Patrice Evra, lui-même victime d’insultes racistes au cours de sa carrière.