Au milieu du scandale : il a parlé du mariage de Cristiano Ronaldo avec Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont commencé une relation il y a 5 ans et, depuis lors, ils sont devenus l’un des couples les plus puissants du monde du football, surtout après avoir commencé à fonder leur famille.

Maintenant que le mannequin attend des jumeaux, les rumeurs sur un possible mariage ont refait surface et se sont renforcées depuis la publication de la nouvelle dans le média «Ok Digital», alors le représentant du footballeur portugais a dû parler à l’égard.

Par la presse, le publiciste a précisé que Cristiano Ronaldo n’était pas au milieu d’un projet d’épouser Georgina Rodriguez et encore moins maintenant que le mannequin ne veut se concentrer que sur le fait de bien terminer sa grossesse.

Plus tard, certains médias spécialisés ont expliqué que, dans le cas où un mariage aurait lieu très prochainement, ce serait à la fin de l’année, lorsque la famille reçoit déjà les jumeaux et qu’ils peuvent avoir du temps libre pour l’organisation.

La vie de famille de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo

Dans son documentaire, le mannequin a souligné que, bien que trois des petits ne soient pas ses enfants biologiques, ils la traitent comme si elle était leur mère et elle les élève avec le même sens de la maternité qu’elle a avec sa fille de sang.

Pour cette raison, il a également précisé que la dynamique familiale est très bien développée, il espère donc qu’à tout moment le footballeur lui proposera et qu’ils pourront franchir la prochaine étape de leur relation.

De plus, Rodriguez a déclaré que son souhait était de consolider sa romance avec le joueur, mais que pour l’instant, il était très heureux d’avoir l’opportunité de se consacrer entièrement à l’éducation des enfants, un travail qu’il aimait faire.