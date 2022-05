Au milieu de son deuil : le triste message de Georgina Rodriguez à l’occasion de la fête des mères

Il est interrogé et regardé de travers pour certaines attitudes qu’il avait sur et en dehors du terrain, mais la réalité est qu’avec Xavi Hernandez, Riqui Puig joue sa dernière balle au FC Barcelone. Le milieu de terrain, qui est une promesse éternelle, de l’équipe première sait qu’il n’a aucune marge d’erreur à 22 ans.

Riqui Puig avait déjà Ernesto Valverde, Quique Setién et Ronald Koeman, et pratiquement aucun d’eux ne lui a donné le titre. Puig a eu des éclairs dans certains matchs mais s’est davantage démarqué par la relation tendue qu’il entretenait avec les entraîneurs.

Avec Valverde, il a alterné les minutes mais n’a jamais remporté le poste. Alors qu’avec Koeman, Puig a décidément passé un mauvais moment, au point que le Néerlandais l’a traité comme un divulgateur d’informations aux médias.

En conférence de presse, on a demandé à Koeman pourquoi il ne jouait pas et il a été franc : «Je n’aime pas individualiser un joueur. Un entraîneur analyse le système, les joueurs et sur la base de cette analyse fait l’équipe. Il y a plus plus de 20 joueurs. Si un joueur n’est pas là, c’est pour quelque chose»

Riqui Puig n’a jamais joué pour le FC Barcelone

La vérité est que maintenant Xavi est arrivé et Puig est reparti de zéro comme le reste de l’équipe, mais rien n’a changé, car il a disputé 10 matchs sans jouer une seule minute. Le milieu de terrain de 22 ans a terminé un cycle au FC Barcelone et sur le marché, il quittera le club.

Sur le total des 33 matchs officiels que Xavi a dirigés, Riqui n’a participé qu’à huit d’entre eux, certains de manière très testimoniale, comme les 17 minutes en Ligue des champions au Bayern ou les 8 qu’il a disputées en Ligue Europa en Naples.

Le contrat de Riqui Puig se termine en juin 2023 mais le FC Barcelone ne veut plus perdre d’argent. Le milieu de terrain sera prêté moyennant des frais, vendu ou inclus dans certains échanges en milieu d’année. La vérité est que le cycle de Riqui Puig au FC Barcelone est plus proche que jamais.