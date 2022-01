Attention Madrid ! Une promesse du football anglais viendrait au PSG

L’objectif ultime de toute équipe est la Ligue des champions et le Real Madrid et le Paris Saint-Germain le savent lorsqu’ils se rencontrent en huitièmes de finale.

Le match aller aura lieu à Paris le 15 février et le match retour, au Santiago Bernabéu le 9 mars, mais pour atteindre un maximum de gloire, des renforts sont nécessaires.

Ce marché des transferts d’hiver est sur le point de se terminer mais l’ équipe parisienne veut prendre un joueur que Tottenham Hotspur a acheté 60 millions et à l’époque, c’était le transfert le plus cher de l’histoire du club. Le milieu de terrain français du club londonien a disputé 91 matchs et inscrit 10 buts.

Il s’agit de Tanguy Ndombélé qui, depuis l’arrivée d’Antonio Conte, n’a pas participé à beaucoup de matchs et selon L’Équipe et RMC Sport, Ndombélé arriverait à l’équipe parisienne sur ce marché.

Mauricio Pochettino le connaît déjà car ils étaient ensemble à Tottenham et le PSG va tenter d’obtenir un prêt pour le joueur français. La différence, c’est que les Spurs veulent que Paris paie l’intégralité du salaire du joueur et du PSG, ils pensent que le salaire doit être partagé.

Ndombélé veut quitter l’institution et rejoindre l’équipe de France, qui à un moment donné pourrait rejoindre sur la recommandation de Kylian Mbappé, mais a été frustré en raison du refus de la direction.

Une autre solution pour Ndombélé pour aller au PSG

De l’équipe anglaise, ils ont proposé aux Français de faire un troc. Ndombélé en France et Leandro Paredes en Angleterre. Les dirigeants du PSG ne voient pas le changement d’un mauvais œil puisque Paredes n’est pas titulaire dans l’équipe.

Mais, le joueur argentin n’aurait pas accepté de participer à ce changement entre équipes. Paredes a un contrat jusqu’en juin 2023 et il veut rester dans une équipe qui pour l’instant est toujours en compétition européenne.