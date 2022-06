Atlético Madrid : la grande annonce d’Antoine Griezmann sur son avenir !

Tout comme, Lionel Messi a souligné les formidables batailles dans lesquelles il a joué avec Sergio Ramos dans El Clásico et que Cristiano Ronaldo a reconnu qu’il n’avait pas passé un bon moment dans les duels qu’il a eus contre Ashley Cole en Angleterre, Rodrygo Goes a mentionné le footballeur le plus coriace qui a marqué lui.

Auparavant, le jeune brésilien avait postulé pour sélectionner Ferland Mendy pour les fois où il l’avait affronté à l’entraînement du Real Madrid. Pourtant, dans une dynamique avec ESPN Brasil, il a osé mettre en avant un ailier rival qui l’a fait souffrir face au FC Barcelone.

«La défense la plus difficile que vous ayez affrontée ?» C’est ce qu’ils lui ont demandé dans une vidéo partagée sur les comptes officiels d’ ESPN Brésil. Et le champion de l’UEFA Champions League, qui a également fêté deux fois le titre de champion d’Espagne, a répondu : «Jordi Alba».

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema et toutes les légendes offensives de ces derniers temps ont reconnu qu’il y a des défenseurs qui les compliquent d’une manière particulière.

Rodrygo, bien qu’il ne fasse que commencer son chemin dans l’élite, a admis que Jordi Alba est un adversaire très difficile dans le championnat espagnol.