Atlético de Madrid suspend 3 joueurs pour des chants racistes contre Vinicius

Cristiano Ronaldo tentera d’inverser en équipe nationale de football, lors des matchs du groupe A2 de la Ligue des Nations avec la République tchèque et l’Espagne, un début de saison 2022/23 qui s’annonce véritablement «horribilis»

Après les huit premiers matchs de la saison 2022/23, la plupart en tant que remplaçant utilisé par Manchester United, l’attaquant portugais de 37 ans n’a marqué qu’un seul but, et sur penalty, un record qui ne part tout simplement pas. hors des élus en raison d’un statut « immense », de tout ce qu’il a fait dans un passé plus ou moins récent.

Ronaldo, 37 ans, a longtemps été le «capitaine» de l’équipe des «quinas» et aussi le joueur avec le plus de sélections «AA» (189), en route vers «l’inimaginable» 200, et celui avec le plus de buts (117 ) , étant dans ce chapitre le ‘roi’ au niveau de toutes les sélections.

Pour autant, le joueur de United reste indiscutable, du moins pour l’entraîneur portugais, Fernando Santos, qui a été clair lors de la présentation de l’effectif pour les affrontements avec les Tchèques (samedi) et les Espagnols (mardi).

“Je pense que personne ici dans cette salle ne doute que Cristiano Ronaldo continue d’être important pour l’équipe nationale”, a souligné Fernando Santos.

L’entraîneur portugais n’a laissé aucun doute sur ce qu’il pense du “capitaine”, conformément d’ailleurs à ce qu’il a toujours dit, mais son “personne” est discutable, compte tenu des performances de Ronaldo et des nombreuses alternatives dont dispose le Portugal.

Tout ce qu’il a accompli, les “milliers” de records qu’il a scellés, le nombre “effrayant” de buts qu’il a marqués, tout cela, personne ne lui enlève, mais le présent, sa performance au début de la saison 2022/23, est une autre ‘conversation”.

Pour quelque chose qui n’a jamais été expliqué, Cristiano Ronaldo a raté la pré-saison de Manchester United, avec des spéculations soulignant qu’il voudrait quitter le club anglais, jouer en Ligue Europa et rejoindre une équipe de “Champions”.

La nouvelle ‘fluait’ et les ‘démentis’ suivaient la signature des Portugais, Bayern Munich, Real Madrid, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter Milan ou Naples, clubs dans lesquels son manager, Jorge Mendes, le fera tenter. mettre.

Du côté du footballeur portugais, seul silence, intercalé par quelques réponses sur les réseaux sociaux, dont l’une affirmait avoir déjà un “livre de mensonges” et promettait d’accorder une interview dans “quelques semaines” pour dire “la vérité”. “.

Un mois a passé, cependant, et aucun mot n’est sorti de la bouche de Cristiano Ronaldo, tous les doutes demeurant dans l’air sur ce qu’il voulait vraiment, s’il voulait vraiment partir, et où, ou rester à United, et pourquoi il a raté la pré-saison. .

Son retour à l’entraînement n’a eu lieu que le 26 juillet, soit 22 jours après le début, mais les spéculations sur son avenir ont duré jusqu’au 1er septembre, date à laquelle le marché a fermé et son séjour enfin défini.

Pendant ce temps, Ronaldo a commencé à jouer, mais, avec la préparation en retard, il n’a pas commencé, n’étant appelé qu’à la 53e minute des débuts de United en Premier League, réglé par une défaite inattendue à domicile (1-2) avec Brighton.

Six jours plus tard, le Portugais, qui serait “le remède à tous les maux”, était déjà titulaire au deuxième tour, jouant les 90 minutes complètes, mais les choses ne se sont pas améliorées pour l’équipe de Manchester, qui s’est retrouvée battue par 4 -0 dans le fief de Brentford.

L’entraîneur Erik ten Hag n’a probablement pas eu ce qu’il attendait de Ronaldo et l’a relégué sur le banc, d’où le Portugais a vu United renaître, avec une victoire 2-1 à domicile contre Liverpool. L’international portugais n’est entré qu’à la 86e minute.

Le Néerlandais a insisté sur le fait qu’il avait le Portugais, mais lors des trois matchs suivants, l’attaquant portugais a de nouveau été remplaçant, lors de trois autres victoires des “diables rouges”, dans les fiefs de Southampton (1-0) et de Leicester (1 -0). ) et à la réception d’Arsenal (3-1).

Cristiano Ronaldo a joué 22 minutes dans chacun des deux premiers matchs et 32 dans le dernier, mais a continué à marquer zéro, augmentant la “sécheresse” à six matchs.

La Ligue Europa a suivi, avec Ten Hag décidant de donner le titulaire portugais à ses débuts, face à la Real Sociedad : Ronaldo est revenu dans le “onze” et United est revenu sur les défaites, s’inclinant 1-0, la faute à un penalty de Brais Mendez.

Une semaine plus tard, et sans match entre les deux en raison du décès de la reine Elizabeth II, Cristiano Ronaldo était à nouveau titulaire dans la deuxième compétition de l’UEFA et a finalement marqué son premier but, sur un penalty qu’il a inscrit à la 39e minute.

Donc, après tout, Ronaldo a marqué un but, sur penalty, en huit matchs, et perdu dans deux des trois matchs dans lesquels il a débuté en 2022/23.

Fernando Santos, qui ne s’est jamais lassé de souligner l’importance du “capitaine” dans l’équipe nationale portugaise, espère naturellement que le “ketchup” s’ouvrira à nouveau et que les buts de Cristiano Ronaldo, sa grande spécialité, reviendront.