Atlético de Madrid : Luis Suárez était lapidaire et a de nouveau détruit Ronald Koeman

L’attaquant de l’Atlético de Madrid a reparlé de son ancien entraîneur et remis en cause son autorité. «Je ne méritais pas la façon dont je suis sorti», a-t-il déclaré.

Le match entre l’Atlético de Madrid et Barcelone est terminé (ils ont remporté l’Atleti 2-0), mais les répercussions continuent. Dans ce contexte, l’une des croix les plus épicées du football international est interprétée par Ronald Koeman et Luis Suárez, qui ont une nouvelle fois rompu le silence.

L’attaquant uruguayen qui travaille pour le Colchonero a parlé à ESPN aujourd’hui et a détruit son ancien entraîneur à Barcelone : «main dans la main, vous expliquez tout et puis vous ne me dites pas que si ma résiliation de contrat n’est pas clôturée mercredi, ils compteront sur moi pour le match de Villarreal. Ils m’ont envoyé m’entraîner dans le domaine trois, qui est séparé. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas.»

Ensuite, Suárez a évoqué le mauvais moment que Barcelone vit et a avoué: «Voir ce qui se passe fait mal comme Culé que je suis, car j’ai pris beaucoup d’affection pour le club, cela m’a tout donné. Il m’a fait confiance à un moment difficile de ma carrière. Ça fait mal pour les amis que j’ai là-bas, pour les amitiés, pour les gens qui travaillent à l’intérieur au quotidien, ça fait mal de voir ça comme ça»

«L’année dernière, c’était étrange pour moi de retourner au Camp Nou et d’avoir Messi comme rival. Maintenant, c’était étrange de ne pas voir Leo avec le maillot du Barça, mais les choses arrivent pour une raison quelconque. Maintenant, il est à Paris et je suis à L’Atlético et nous étions tous les deux au Barça il n’y a rien», a-t-il déclaré à propos de Messi.