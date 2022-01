Atlético de Madrid : L’avenir de Luis Suarez dans le tuyau

Selon les statistiques recueillies par la société d’intelligence artificielle Olocip, l’Argentin (sixième sur la liste noire des pires finisseurs) et le Portugais (18e) font partie des 20 joueurs qui ont le plus pénalisé leurs équipes en marquant dans les matchs des championnats respectifs.

Dans le cas du joueur de Manchester United, les statistiques (14 buts et 3 passes décisives en 23 matchs) sont bien supérieures à celles réalisées par le numéro 30 du PSG (6 buts et 5 passes décisives en 17 matchs).

Olocip définit l’achèvement comme «la différence entre la probabilité que le tir se termine par un but et le résultat du tir, de telle sorte que sa valeur cumulée détermine le nombre de buts qui ont été marqués (si positif) ou perdus (si négatif) ) par rapport au nombre de buts censés avoir été marqués».

En tenant compte de ces paramètres (buts dans les ligues respectives), les statistiques de Leo Messi et Cristiano Ronaldo cette saison seraient réduites à un but en 12 matchs de Ligue 1, dans le cas de la star argentine, et 8 buts en 18 matchs en Premier League. Ligue Ligue pour CR7.

La valeur de -3,05 de Leo Messi signifie que l’Argentin aurait dû marquer 3 buts de plus cette saison. Le cas de Cristiano Ronaldo est encore plus surprenant. La valeur d’Olocip de -2,42 signifie que les Portugais auraient dû marquer deux buts de plus.

Une curiosité : la liste des pires finisseurs est menée par Gaetan Laborde, attaquant français de Rennes (Ligue 1), avec -4,67.