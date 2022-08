Assassinat d’un réfugié Afghan à Colmar : l’enquête élargie au trafic d’armes

L’information judiciaire ouverte pour assassinat après la mort par balle d’un réfugié Afghan de 27 ans mi-août à Colmar a été élargie au trafic d’armes, a indiqué jeudi 25 août le parquet, alors que les deux principaux suspects ont été interpellés en début de semaine.

«Le juge (d’instruction) est désormais saisi de ces chefs également : acquisition, détention, cession, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes et munitions de calibre B, aggravées par la circonstance de la réunion», a indiqué dans un communiqué Catherine Sorita-Minard, la procureure de la ville.

Deux suspects ont été interpellés dans cette affaire, l’un, soupçonné d’être le tireur présumé, à Sarcelles (Val-d’Oise) mardi et l’autre, suspecté d’avoir fourni l’arme au premier, la nuit suivante à Colmar où il résidait, à 500 mètres des lieux du crime.

Leurs gardes à vue se sont poursuivies jeudi et le déferrement des deux hommes pourrait avoir lieu vendredi «pour une éventuelle mise en examen», a précisé la procureure.

Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), le principal suspect, qui résidait également à Colmar, avait déjà, à 17 ans, un lourd passé judiciaire, condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants.

En visite le 14 août chez des amis dans le quartier Europe de Colmar, un quartier de reconquête républicaine (QRR) situé à l’ouest de la ville, Abdul Quayyeem Ahmadzai, réfugié afghan de 27 ans, en France depuis 2017, a été tué d’une balle dans le thorax.

Importuné par les bruits d’un scooter alors qu’il était en compagnie d’amis, il avait demandé au conducteur de s’éloigner. Ce dernier l’avait alors insulté avant de revenir avec d’autres personnes. Une rixe avait éclaté entre les deux groupes et un coup de feu avait été tiré.

Le jeune Afghan est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital la nuit suivante. L’autopsie a confirmé qu’il avait été atteint d’une seule balle. La cavale du tireur présumé et de son complice s’est prolongée pendant pratiquement une dizaine de jours jusqu’à leur interpellation.

La procureure a par ailleurs précisé que trois autres interpellations étaient intervenues lors de la même opération policière qui avait conduit à l’arrestation du complice présumé du tireur dans la nuit de mardi à mercredi à Colmar et non deux comme indiqué initialement par le parquet. Ces interpellations étaient toutefois liées à une autre procédure et non à l’assassinat du jeune Afghan, a-t-elle spécifié.

