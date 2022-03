Arturo Vidal surprend tout le monde : «Pour voir si le coach me voyait, j’ai décidé de…»

Kim Kardashian ressent la chaleur après que son petit ami Pete Davidson ait envoyé à son ex-mari une photo de lui dans le lit de Kim alors que leur divorce litigieux continue de se jouer aux yeux du public.

Kim Kardashian est peut-être en train de limiter les dégâts après que son petit ami Pete Davidson ait poussé son ex-mari Kanye West avec un selfie intime dans la chambre après des mois de tourments de la part du rappeur.

La star de L’incroyable famille Kardashian a été aperçue assise par terre alors qu’elle passait un appel téléphonique frénétique le dimanche 13 mars. Elle a passé ses doigts dans ses cheveux et a pincé ses lèvres alors qu’elle semblait absorbée par une conversation tendue sur une photo.

Sur d’autres photos, la star de la télé-réalité était habillée avec désinvolture en tenue de sport noire et blanche alors qu’elle faisait les cent pas sur le terrain lors du match de sport de son fils Saint, 6 ans.

Il est très probable que cet appel téléphonique frénétique était lié à l’échange de SMS entre son petit ami et son ex-mari divulgué plus tôt dans la matinée. Dans les textes, l’acteur de Saturday Night Live a défendu Kim et a demandé à Ye d’arrêter de les attaquer.

«Kim est littéralement la meilleure mère que j’aie jamais rencontrée», a-t-il écrit par SMS au rappeur lauréat d’un Grammy Award.

«Ce qu’elle fait pour ces enfants est incroyable et vous avez tellement de chance qu’elle soit la mère de vos enfants», a poursuivi le comédien, ajoutant: «J’ai décidé que je ne vous laisserai plus nous traiter de cette façon et J’ai fini de me taire. Grandir le f *** up.»