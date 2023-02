Arturo Vidal surprend tout le monde : «Je le jure. Pour voir si le coach me voyait, j’ai…»

Arturo Vidal a surpris tout le monde avec le look qu’il portait lors du match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre Liverpool. La mohawk n’est pas partie, mais elle a décidé de se teindre les cheveux d’une sorte de blond platine.

Qu’est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, comme il l’a dit à Enzo Olivera, un journaliste de TNT Sport, il l’ a fait pour que sa DT, l’Italienne Simone Inzaghi, le voie plus, JA

Le milieu de terrain chilien a l’habitude d’être un joueur important dans ses équipes. Et à l’Inter, même s’il est régulièrement actif, il n’est pas un titulaire régulier (son trident de milieux de terrain est généralement Brozovic, Barella et Hakan). De là, de son statut actuel, l’inspiration est venue

«Pour changer un peu, pour voir si le coach me voyait plus avec ces cheveux (rires). Je voulais le changer. L’important, c’est que tout le monde m’a vu contre Liverpool, et personne ne va m’enlever ça. Continuons à travailler et j’espère que ce qui va arriver à partir de maintenant sera bien meilleur, car je me prépare au mieux».

Initiative 100% vôtre : «Ce que je fais sort toujours de ma tête. J’ai un ami coiffeur qui vient à la maison avant les matchs. J’ai voulu essayer, et c’est arrivé».