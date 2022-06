Arturo Vidal : «J’ai affronté Cristiano, Benzema, Neymar, Mbappé, mais les plus difficiles…»

Tout au long de sa brillante carrière professionnelle, Arturo Vidal a eu l’occasion d’affronter des attaquants très particuliers comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic. Cependant, interrogé par le joueur le plus difficile qu’il ait jamais marqué, il a mentionné deux autres légendes du jeu.

Pendant son temps en tant que joueur du Fútbol Club Barcelona, le double champion de la Copa América, qui a également été champion au Chili, en Italie, en Allemagne et en Espagne, a admis qu’il n’avait pas passé un bon moment dans les duels qu’il avait contre Lionel Messi et Franck Ribéry.

«Le joueur qui vous a donné le plus de travail pour marquer?», C’est ce qu’ils lui ont demandé, dans une dynamique (2018) de questions rapides qu’il a complétées avec Mundo Deportivo pendant son séjour dans le football espagnol avec l’entité Blaugrana. Et l’historique milieu de terrain chilien conclure : «Lionel Messi et Franck Ribéry».

Il est clair qu’affronter des figures comme Cristiano, Benzema ou Mbappé est toujours compliqué, mais Le Roi du Chili a sûrement mis Messi et Ribéry sur une autre marche en raison d’un problème de déséquilibre dans les duels individuels. Leur répertoire pour battre des records en heads-up est plus large et c’est toujours difficile pour les joueurs qui essaient de les arrêter sur le terrain.