Arsène Wenger a choisi le footballeur le plus sous-estimé qu’il ait dirigé de toute sa carrière

Il l’a dit il y a des années, il l’a répété il y a quelques jours dans une interview avec Rio Ferdinand. L’adversaire le plus coriace que Vincent Kompany a affronté au cours de ses jours en Premier League était l’Uruguayen Luis Suarez.

De par ses conditions de football indiscutables, sa combativité, son style de jeu peu orthodoxe et sa manière de concourir (il n’hésite pas à simuler ou à se jeter), aujourd’hui le 9e de l’Atlético de Madrid a toujours représenté un grand défi. Contre El Pistolero, il a connu certains des meilleurs et des pires matchs de sa carrière

«Luis Suarez dirait. Parce que tout ce qu’il fait n’est pas conventionnel. C’est un jeu au sein du parti. Il se jette sur l’herbe, simule une blessure. Et pendant que vous dites à l’arbitre qu’il fait semblant, il court déjà dans votre dos (…) S’ils lancent un ballon à la recherche de votre dos, vous regardez à gauche et il saute à droite. Si vous regardez à droite, il saute à gauche. Et quand tu veux tourner, il devine et est déjà du côté opposé. J’ai eu mes meilleurs et pires matchs contre lui».