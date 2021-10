Arsenal ne trouve pas le cap, et cherche des solutions dans des endroits incroyables

Arsenal est totalement désorienté. Pendant des années, il n’a pas réussi à se placer au premier plan du football européen et il cherche déjà des solutions même dans les endroits les plus incroyables.

Le club londonien d’Arsenal a recruté un garçon de 4 ans, Zayn Ali Salman, alors qu’il est encore à l’école maternelle, faisant de lui le plus jeune à signer dans son académie des talents, rapporte la BBC jeudi.

Selon la chaîne publique britannique, Salman a attiré l’attention de l’entité britannique en le voyant jouer avec des enfants deux fois plus âgés que lui.

«Évidemment, nous l’avons mis avec des joueurs de son âge, avec des joueurs de quatre, cinq et six ans, et il était déjà en avance sur tout le monde», a expliqué Austin Schofield, l’entraîneur de Salman à la First Touch Soccer Academy.

L’entraîneur a souligné à la chaîne de télévision susmentionnée que l’enfant «est beaucoup plus rapide que les autres et plus disposé à aller chercher le ballon. Comment il le frappe, comment le ballon passe, c’est bien mieux que les autres»

«J’ai parlé à son père et il voulait qu’on le fasse jouer avec les plus grands. Je me suis dit : pourquoi pas ? Voyons comment il va», a observé Schofield.

Le recruteur de talents d’Arsenal, Stephen Deans, a également fait l’éloge de la façon de jouer du jeune, qui semble avoir déjà reçu des offres d’autres grands clubs bien qu’il semble «engagé envers son club préféré».

«Ce gamin fait des choses qu’il ne devrait pas faire. La façon dont il frappe la balle. C’est trop complexe pour quelqu’un de son âge. Quand je l’ai vu, j’ai appelé un ami et il a confirmé qu’il avait 4 ans. Je lui ai dit que c’était impossible, il ne pouvait pas être un enfant de la maternelle. Alors je suis allé parler à ses parents, je l’ai emmené à des séances d’entraînement et il a recommencé. Il le fait tout le temps», a déclaré Deans.