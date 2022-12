«Arrêtez de rigoler, c’est une finale» : quand Kylian Mbappe tance ses coéquipiers

Le vestiaire de la France à la pause de la finale face à l’Argentine a fait des étincelles. Durant la pause, Kylian Mbappe a rappelé à ses coéquipiers de prendre le match au sérieux.

Arrivé aux vestiaires mené 2-0, le premier à prendre la parole a été Diddier Deschamps, qui s’est chargé de rappeler à ses joueurs qu’ils étaient en finale. «Il faut plus de précision dans les passes, plus de précision dans les décisions. Vous n’êtes pas compacts. Vous devez être plus proches les uns des autres. Vous n’êtes pas là ! Vous n’êtes sur aucune seconde balle. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !».

«Messieurs, je vais vous le dire sans me fâcher. Connaissez-vous la différence qu’on a devant nous ? Je vais vous le dire. Qu’ils jouent une putain de finale et pas nous !», a lancé Deschamps. Dans la foulée, Kylian Mbappé qui a commencé à reprocher à tous ses coéquipiers l’attitude affichée sur le terrain.

«C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire que ce qu’on a fait. On va tous sur le terrain, on arrête de rigoler, on met de l’intensité et on fait les choses différemment. C’est la Finale de la Coupe du Monde, ce qui est fait est fait ; Ils ont marqué deux buts pour nous, on peut revenir, ça n’arrive que tous les quatre ans», a déclaré l’attaquant français.

Le gardien remplaçant Steve Mandanda a pris le relais et parle également : «Maintenant les gars, c’est tout. On a perdu 2-0, c’est tout. Après, c’est ce qu’on veut. On l’a tous fait une fois. Il est temps de redonner au jeu. Et c’est possible. Mais il faut aller sur le terrain avec un autre état d’esprit les gars. C’est pas possible de faire ça, c’est fini les gars, c’est de la merde ! On a tout fait pour ça !».