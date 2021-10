«Arrête, arrête ! Elle est morte» : au procès d’un féminicide, l’insoutenable violence d’un homme

Une infirmière britannique accusée du meurtre de huit bébés et de tentative de meurtre sur dix autres dans un hôpital du nord-ouest de l’Angleterre a plaidé lundi non-coupable devant la justice.

Lucy Letby, 31 ans, a comparu devant le tribunal de Manchester par vidéoconférence, depuis la prison de Peterborough (centre de l’Angleterre) où elle est en détention provisoire.

L’infirmière, qui travaillait dans le service de néonatalogie de l’hôpital Countess of Chester, s’est dite innocente de tous les faits qui lui sont reprochés, soit les meurtres de cinq petits garçons et trois petites filles, et de tentatives de meurtre sur dix autres bébés, entre juin 2015 et juin 2016.

Lucy Letby avait été arrêtée puis inculpée en novembre 2020 dans le cadre de l’enquête sur le décès des nourrissons, après avoir déjà été interrogée deux fois en 2018 et 2019, sans suite à l’époque.

Des consultants en pédiatrie s’étaient inquiétés depuis juin 2015 d’un nombre plus élevé que d’habitude de décès dans le service, dont plusieurs étaient qualifiés d‘«inexpliqués» ou «inattendus», selon un rapport publié en juillet 2016 par le Collège royal de pédiatrie et de santé infantile (RCPCH).

Lundi, le juge James Goss a prolongé le placement en détention provisoire de Mme Letby et fixé le début de son procès, qui pourrait durer six mois, au 4 octobre 2022, devant le tribunal de Manchester. Une audience préliminaire aura aussi lieu en janvier.