Arnold Schwarzenegger : l’acteur américain a envoyé un message à Vladimir Poutine

Rihanna a avoué que sa grossesse est difficile. La chanteuse de 34 ans, qui attend son premier enfant avec A$AP Rocky, a révélé avoir entamé son troisième trimestre et ne cache pas qu’elle utilise parfois le maquillage pour se sentir comme «une vraie personne».

La star a déclaré au magazine Elle : «Il y a une certaine luminosité quand on est enceinte. Il y a aussi des jours où… surtout au cours du troisième semestre, on se réveille et on se dit «Dois-je vraiment m’habiller?»

Rihanna a ajouté que le maquillage l’aidait ainsi à masquer cette fatigue. Par ailleurs, la star a récemment promis à ses fans qu’elle n’a pas complètement tourné le dos à la musique.

Le dernier album de la star remonte à “Anti”, qui est paru en 2016, et la chanteuse a désormais laissé entendre qu’elle sortira bientôt de nouveaux sons. En conversation avec Entertainment Weekly, Rihanna a déclaré au sujet de sa grossesse : «C’est exaltant et j’en profite.»

«La star a ajouté qu’elle adore actuellement les donuts pour assouvir son appétit de femme enceinte». Concernant sa musique, l’artiste a poursuivi : «Chaque chose en son temps mais vous entendrez un jour de nouvelles chansons.»

Quand le journaliste lui a demandé si elle chantera des berceuses sur son prochain album, la star a plaisanté en répondant : «Mes fans me tueraient s’ils avaient attendu si longtemps pour une berceuse.»