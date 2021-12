Arnold Schwarzenegger : la glissade qui a coûté plus de 200 millions à l’acteur

La figure de bronze des Portugais, inaugurée en hommage au 60e anniversaire de l’indépendance de Goa vis-à-vis du Portugal, a fait sensation dans le pays.

L’État indien de Goa a dévoilé cette semaine une statue de bronze en hommage à Cristiano Ronaldo dans le but d’inspirer les jeunes à promouvoir le développement du football dans le pays.

Pourtant, le choix du footballeur a suscité un grand débat dans cet état, malgré le fait que les habitants de la région éprouvent une grande sympathie pour l’équipe portugaise et bien sûr pour Ronaldo.

Et il ne faut pas oublier que Goa faisait partie d’une ancienne colonie portugaise et que de nombreux habitants ont vécu au Portugal ou y ont des familles.

Mais de nombreux critiques se sont demandé si Cristiano était celui qui devait inspirer les jeunes de Panaji alors qu’il aurait pu choisir de nombreux footballeurs nés et ayant grandi à Goa et qui sont venus jouer dans l’équipe nationale indienne.

En fait, beaucoup disent que cela peut être considéré comme une insulte d’afficher cette statue pour célébrer le 60e anniversaire de l’indépendance de Goa vis-à-vis du Portugal, 14 ans après que l’Inde a renversé la domination britannique.

Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0

— ANI (@ANI) December 29, 2021