Arnold Schwarzenegger : c’est la fortune et l’incroyable histoire de l’acteur à 76 ans

De combien d’argent Arnold Schwarzenegger dispose-t-il ? C’est l’immense fortune que l’acteur et ex-gouverneur de Californie a réussi à amasser à 76 ans.

Arnold Schwarzenegger est sur de longues nappes, car ce dimanche 30 juillet, l’ancien gouverneur de Californie fête ses 76 ans.

Tout au long de plus de cinq décennies de carrière artistique, Arnold a réussi à amasser une immense fortune, démontrant que lorsque l’ambition est aveugle, on peut vraiment arriver où l’on veut, car Schwarzenegger possède une vaste expérience dans différents domaines, notamment le théâtre, la musculation et même la politique.

C’est la fortune d’Arnold Schwarzenegger à 76 ans

Selon les chiffres de Celebrity Net Worth, un site spécialisé dans la fortune des célébrités, à 76 ans, Arnold Schwarzenegger dispose d’une valeur nette de 450 millions de dollars, se positionnant comme l’une des personnalités les mieux payées de l’industrie du divertissement.

Au sommet de sa carrière d’acteur, Schwarzenegger gagnait entre 20 et 30 millions de dollars par film. De plus, il nous a offert l’une des lignes les plus mémorables de l’histoire du cinéma grâce à sa performance impeccable dans ‘The Terminator’.

Bien que Schwarzenegger ait acquis une renommée internationale grâce à ses performances dans le septième art, la vérité est qu’il est devenu millionnaire avant de faire ce grand saut vers la gloire grâce à une série d’investissements dans le secteur immobilier.

L’incroyable histoire d’Arnold Schwarzenegger

Arnold est venu aux États-Unis après s’être imposé comme un champion autrichien de culturisme et avoir remporté le titre de «M. Universe» en 1967 et 1968.

Son rêve était de devenir acteur, mais il parlait à peine anglais, donc ses premières années dans l’Union américaine ont été axées sur le perfectionnement de la langue, l’obtention d’un diplôme et la conquête de tous les titres de musculation possibles.

Selon les propres récits de l’acteur, il est arrivé à Uncle Sam’s Land en 1968 avec seulement 27 000 dollars, le même avec lequel il a commencé à faire de petits investissements dans l’immobilier.

Quelques années plus tard, Arnold avait déjà acheté son premier immeuble pour 214 000 $ et l’avait vendu pour 360 000 $. Suivant cette formule, il a réussi à devenir millionnaire à l’âge de 25 ans, bien avant d’être un acteur hollywoodien bien connu.

Les portefeuilles immobiliers personnels et commerciaux de Schwarzenegger sont actuellement évalués entre 100 et 200 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Quant à sa carrière d’acteur, Arnold commence à se faire connaître grâce à «Conan le barbare» en 1982, mais ce n’est qu’en 1984 qu’il accède à la renommée internationale grâce au premier opus de la franchise «The Terminator»», un film qui a ouvert la voie pour une carrière réussie en tant que star d’action.

Après s’être consolidé comme l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood, Schwarzenegger a choisi de faire le grand saut en politique, où il a également connu un grand succès, puisqu’Arnold a été gouverneur de Californie pendant huit ans, de 2003 à 2011.

Perdu des millions de dollars

Tout au long de sa carrière, Arnold a également enregistré diverses pertes monétaires. L’acteur affirme qu’en servant comme gouverneur de Californie pendant huit ans, il a perdu environ 200 millions de dollars en salaires de films potentiels ; tandis que son divorce avec Maria Shriver, une nièce du président John F. Kennedy, lui a également coûté 200 millions de dollars supplémentaires.

Arnold et Maria se sont mariés de 1986 à 2017 et partagent quatre enfants ensemble. Cependant, la relation a pris fin en 2011 après qu’il a été révélé que l’ancien gouverneur avait secrètement un fils de 14 ans avec la gouvernante de la famille.