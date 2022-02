Arjen Robben surprend tout le monde : «J’ai vu Messi et Cristiano mais le meilleur…»

La légende Néerlandaise Arjen Robben, a accordé une interview au magazine France Football dans laquelle il a assuré que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les monstres du foot.

L’ancien Bavarois a déclaré qu’il a toujours été fier à chaque fois qu’il fait partie des nominés pour remporter le Ballon d’Or, (qu’il n’a jamais soulevé avant sa retraite, Ndlr) mais il sait que CR7 et Messi sont au-dessus des autres.

«C’est une grande reconnaissance et une fierté d’être toujours nommés. Le ballon d’or n’a jamais été une obsession car ce qui m’a toujours intéressé, ce sont les récompenses collectives. Je n’aime pas me comparer aux autres, mais Cristiano et Messi sont deux monstres.

Ce sont deux joueurs qui sont au-dessus de tous les autres. Les joueurs du Bayern aspirent à remporter le Ballon d’Or. Leurs individualités ont un niveau extraordinaire.

Pep Guardiola est un patient de football. Il peut vous appeler à 3 heures du matin pour parler de tactique. Il pense toujours à de nouveaux systèmes de jeu. Cela a amélioré l’équipe et nous a rendus plus imprévisibles», a déclaré Robben.