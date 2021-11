Arjen Robben : l’ancien joueur du Real Madrid envisage de passer à un autre sport…

Le Néerlandais, qui a annoncé sa retraite définitive en juillet dernier, envisage de changer de sport pour passer plus de temps avec les siens.

Arjen Robben a annoncé sa retraite du football en juillet dernier pour la deuxième fois de sa carrière. Le talentueux footballeur néerlandais a raccroché ses chaussures en 2019 après ses adieux au Bayern, mais un an plus tard, il a signé avec Groningen, le même club avec lequel il a fait ses débuts dans le football d’élite.

Les blessures avaient miné sa confiance et sa tête lui demandait déjà de prendre sa retraite, mais contrairement à beaucoup de ses collègues, l’ancien joueur du Real Madrid n’envisage pas de rester lié au football à court terme.

En effet, la presse néerlandaise assure que Robben compte bien emprunter la voie des affaires pour se consacrer au paddle-tennis.

«Pour le moment, je ne ressens pas l’ambition et le besoin de continuer en tant qu’entraîneur, directeur technique, analyste ou quelque chose comme ça», avoue Robben, qui est ravi d’être entouré de ses enfants sans les exigences du calendrier du football.

«Après avoir quitté le Bayern Munich, je me suis également éloigné du football pendant un certain temps. Et c’était vraiment bien. Tout ce que je peux encore accomplir avec mes enfants, je veux être là. Maintenant, j’apprécie cet extra», ajoute-t- il .

C’est pourquoi il envisage d’ouvrir un centre sportif de padel avec sa femme, Bernadien Eillert, avec qui il est marié depuis juin 2007 et qu’il a rencontré au lycée. «Il se pourrait qu’on aille dans ce sens», se défend Robben.

«Je suis ouvert à ça, j’ai une image pour ça», ajoute le Néerlandais d’un ton amusant. Bien sûr, pour le moment il n’exclut pas totalement un retour au football dans le futur :

«Le football sera toujours ma vie. J’ai vécu tellement de belles choses… J’ai acquis beaucoup d’expérience. C’est aussi un bonne idée si vous pouvez faire quelque chose dedans. Par exemple avec Groningen, mais pour eux maintenant je suis juste un fan du club.»

Je suivrais les traces de Zinedine Zidane

En octobre dernier, l’alliance de Zidane avec une entreprise espagnole s’est révélée pour se lancer dans un nouveau projet commercial lié au paddle-tennis.

Avec All for Padel Courts, l’ancien entraîneur du Real Madrid a créé la marque Z5 qui donne son nom à son premier club de padel basé en France. Le paddle-tennis est une de ses passions et vu ce qu’il a vu, il n’est pas mal du tout.