Ariana Grande : la chanteuse montre son nouveau look avec des cheveux blonds

Mais à une pause des enregistrements, l’actrice et chanteuse argentine est retournée dans son pays et a publié sur son compte Instagram des photos qui reflètent apparemment qu’elle était assez sexy, puisqu’elle est montrée nue et ne portant que des lunettes noires.

«Dire au revoir à l’été», était le message que Lali a écrit à côté des photos, qui ont déjà plus de 400 000 likes. Maintenant, nous devrons attendre la première de «Red Sky», qui pourrait être cet automne.

La série dramatique montrera une facette jusque-là inconnue de Lali Esposito en tant qu’actrice, qui cherche à atteindre un autre objectif dans sa carrière.