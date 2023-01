Argentine : l’incroyable dépense d’Emiliano Martinez pour protéger sa médaille de champion du monde

Depuis la finale de la Coupe du monde remportée par l’Argentine, le 18 décembre dernier, le gardien de but de l’Albiceleste ne cesse de faire parler de lui. Provocations, chambrages, tatouage, place désormais au chien de garde pour notamment protéger sa médaille de champion du monde.

25 000 euros, c’est la somme dépensée par Emiliano Martinez dans l’achat d’un chien pour assurer sa défense à en croire les médias anglais comme le Daily Star.

Fort d’une nouvelle notoriété, le gardien de but d’Aston Villa s’est payé les services d’une société, spécialiste de l’univers canin et de la formation de chiens de garde pour des particuliers. Une société qui a également pour client… Hugo Lloris, le portier de l’équipe de France et de Tottenham.

À en croire, les journaux anglais, plusieurs sportifs ont «investi» dans ces chiens de race malinois belge comme l’ancien international anglais Ashley Cole ou encore le boxeur britannique Tyson Fury.