Argentine – Brésil : la CONMEBOL suspend les arbitres du match pour le coude d’Otamendi

Après la qualification du Pays-Bas au mondial Qatar 2022, Frenkie De Jong s’est prononcé sur la situation du FC Barcelone. Au lieu de parler de sa sortie, le milieu de terrain a plutôt apprécié le retour de Xavi au Camp Nou.

Frenkie de Jong a atteint l’objectif avec sa sélection. Les Pays-Bas participeront à la Coupe du monde 2022 au Qatar . Après les qualifications, le milieu de terrain du Barça s’est adressé aux médias et a analysé la situation de l’équipe blaugrana. Le jeune footballeur néerlandais était enthousiasmé par la signature de Xavi Hernández, qu’il admirait étant enfant.

«Et maintenant, retour à Barcelone !», dit-il avec enthousiasme. «C’est sûr que nous pouvons réaliser quelque chose de spécial avec Xavi . Nous avons beaucoup de qualité et les joueurs reviennent de blessures. Je reviendrai avec joie après cette qualification», a certifié Frenkie .

De Jong a de plus en plus de concurrence au centre du terrain. L’arrivée de Nico et Gavi augmente les chances de l’entraîneur et le néerlandais de son côté serait déjà sur le marché pour l’hiver prochain.