Après une belle carrière, c’était le compte en attente que Lionel Messi avait dans sa carrière

Les rumeurs sur le malaise de Kylian Mbappé au Paris Saint Germain se font de plus en plus fortes, encore plus lorsqu'il a été annoncé que le Real Madrid aurait recontacté l'attaquant pour mener à bien une négociation. Après que le joueur de l'équipe de France ait confirmé qu'il avait renouvelé avec le PSG, la situation a suscité la colère du…