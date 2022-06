Après Messi, Di Maria répond aussi à Mbappe : «pourtant, on a battu l’Europe»

Dans un entretien, Angel Di Maria s’est prononcé sur la déclaration de Kylian Mbappe qui a fustigé le football sud-américain.

Kylian Mbappé s’est retrouvé dans une impasse et ce sera peut-être un point de discorde lors de la prochaine Coupe du monde. L’attaquant de la France et du Paris Saint Germain a donné une position controversée.

«L’Argentine et le Brésil ne jouent pas de matches de haut niveau pour atteindre la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi quand on regarde le dernières coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent».

Fabinho a répondu en premier, puis Dibu Martínez et même Lionel Messi ont eu quelques mots avec une certaine prolixité pour ne pas entrer dans la polémique. Et maintenant, qui a répondu de la même manière que Messi était Ángel Di María .

Le milieu de terrain qui a inscrit un superbe but contre l’Italie dans La Finalissima et qui en était l’une des figures, a été consulté pour la phrase de Mbappé.

«On a beaucoup parlé à cause de ce qu’a dit Kylian, mais on doit jouer avec ceux d’Amérique du Sud, juste qu’ils traversent avec ceux d’ici (à travers le Vieux Continent). Nous avons une fois de plus démontré que nous sommes à la hauteur de ceux d’Europe».

Dans le même ordre d’idées, Di María a ajouté : «Nous avons beaucoup souffert en perdant plusieurs finales, c’est pourquoi maintenant nous pensons que c’est quelque chose de très agréable de pouvoir en gagner deux de suite. Pouvoir marquer un but dans un match final C’est quelque chose de très important pour moi. Il y a des équipes qui sont très fortes mais on est à un super niveau, on est candidats».