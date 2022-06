Après l’impolitesse, la bonne nouvelle que Barcelone reçoit d’Ilaix Moriba

Combien a coûté Erling Haaland à Manchester City ? Bon, au final, ce n’était même pas 100 millions d’euros, encore moins cette bénie et fameuse clause de sortie de 75 millions qu’avait le Borussia Dortmund, dont on a tant parlé ces deux dernières années.

Depuis l’Espagne, pour discréditer partiellement l’opération, ils ont remis en cause le montant final car ils le jugeaient «faible», la presse là-bas étant habituée à ce que le Real Madrid et Barcelone paient de vraies fortunes pour n’importe quel joueur.

Pour citer comme source principale est Transfermarkt, l’un des sites les plus fiables en matière de statistiques et de chiffres. Là-bas, la signature d’Erling Haaland à City est évaluée à 61 millions d’euros.

Si vous tenez compte de la valeur marchande que Transfermarkt lui-même lui donne, qui est de 150 millions d’euros, nous parlons d’une véritable aubaine de marché, étant l’un des footballeurs les plus convoités par les grands clubs d’Europe.

Une vraie valeur aberrante. Bien que City ait «gagné», le PSG, Manchester United, le Bayern Munich et le FC Barcelone et le Real Madrid susmentionnés avaient Haaland dans le dossier

Le chiffre de 61 millions d’euros est d’ailleurs corroboré par le prestigieux Sunday Times, qui l’évalue à 51 millions de livres sterling, soit environ 60 millions d’euros.

Il convient de noter que la somme réelle est en livres sterling, car en euros ou en dollars, elle peut différer selon le moment. Le même El País d’Espagne.

Il n’a pas été question de commissions séparées, qui gonfleraient le montant final, mais ces 61 millions sont loin des 75 millions de cette clause.

Haaland excité à City

«C’est un jour très fier pour moi et ma famille» a été l’une des premières déclarations de Hallen lors de sa première interview en tant que joueur Citizen, et il a fait l’éloge de Pep Guardiola :

«City est une équipe avec de nombreux joueurs du plus haut niveau et Pep (Guardiola) est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire, donc je pense que je suis au bon endroit pour réaliser mes rêves.»

«Je veux marquer des buts, gagner des trophées et m’améliorer en tant que joueur. Je suis très confiant que je peux le faire ici. C’est un grand changement pour moi et j’ai vraiment hâte de commencer la pré-saison maintenant.»

Txiki Begiristain, le directeur sportif de City, a également eu de très bons mots lorsqu’il a présenté le Norvégien : «Il a beaucoup de talent et a été l’un des meilleurs attaquants d’Europe ces dernières saisons. Ses nombres de buteurs ont été exceptionnels et ses performances au Borussia Dortmund et en Ligue des champions, ils ont montré qu’il pouvait bien faire au plus haut niveau. Erling a tout ce que nous voulons chez un attaquant et nous sommes convaincus qu’il se démarquera dans cette équipe et dans ce système.»