Après le PSG, voici le prochain club de Lionel Messi

À un an de la fin du contrat de Messi, des rumeurs naissent déjà sur son avenir. L’un des club aux États-Unis lorgne la Pulga. Il s’agit de l’Inter Miami qui est intéressé depuis un certain temps déjà par les services de Lionel Messi.

L’Argentin met fin à son contrat avec le PSG en été 2023 et restera en tant qu’agent libre pour signer avec le club de son choix, s’il ne renouvelle pas avec le club parisien. Depuis Miami, ils pensent avoir un projet alléchant pour attirer le 10 pour poursuivre sa carrière aux Etats-Unis.

En 2021, avant que Messi ne signe son accord avec le PSG, le City Football Group a tenté de conclure un accord dans lequel l’attaquant signerait pour cinq ans avec eux, les trois premières années à Manchester City et les deux suivantes à New York. Comme le rapporte The Athletic, il s’agissait de l’une des premières tentatives pour amener la star argentine sur le sol américain.

Cette fois c’est l’Inter Miami, l’équipe fondée par David Beckham et les frères Jorge et José Mas, en 2018 et qui a officiellement commencé à concourir en MLS en 2020, qui négocie avec le père et représentant du joueur, Jorge Messi.

Mais, il reste encore une chance que l’ancien barcelonais renoue avec son club actuel. Qui, selon plusieurs rapports, veut continuer à compter sur l’Argentin dans l’équipe. L’un des arguments que l’Inter utilise est la famille de Léo Messi, car le joueur aurait des proches à Miami.