Après le match nul, de Reims ils se sont moqués de Lionel Messi et Kylian Mbappé

Cette fois, l’équipe parisienne a joué à domicile contre Reims, mais elle n’a pas réussi à accumuler de points en raison d’une égalité générée dans les dernières minutes. Mais ce qui était surprenant, ce sont les moqueries de l’équipe rivale envers le capitaine de l’équipe nationale argentine et l’attaquant français.

La vérité est que le score s’est ouvert avec un but de Neymar Jr à la 51e minute, cependant, le Paris Saint Germain n’a pas réussi à convertir un autre but pour assurer la victoire et le capitaine rémois Yumis Abdelhamid a égalisé le match dans les dernières minutes.

Après avoir mis fin à la confrontation, l’auteur du but de Reims a choqué tout le monde en se moquant de Kylian Mbappé et Lionel Messi et a soutenu que «c’était facile». Et il a ajouté : «Les trois attaquants ne défendent pas, on se retrouve à jouer contre sept footballeurs.»

La déclaration d’Abdelhamid faisait référence à l’attaquant du PSG composé de l’attaquant français, Messi et Neymar, qui, selon lui, n’a aucune capacité défensive dans l’équipe dirigée par Christophe Galtier.

De leur côté, ce qui inquiète les fans du Paris Saint Germain, c’est le peu de temps qu’il leur reste pour affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. Avec le niveau que montre l’équipe parisienne, elle ne voit plus grand espoir d’aller en quart de finale de la compétition.