Après Cristiano Ronaldo, Al Nassr prépare «l’attaque»… sur Sergio Ramos

Al Nassr a obtenu la signature de Cristiano Ronaldo vendredi et prépare maintenant le marché d’été. Sergio Ramos fait partie des grands voeux du club saoudien pour la saison prochaine, mais les responsables d’Al Nassr veulent profiter de l’éventuel match contre le PSG, à caractère privé et dont la date n’a pas encore été officialisée, pour échanger directement avec l’expérimenté défenseur espagnol.

L’information a été avancée, ce dimanche, par Ben Jacobs, un journaliste de CBS Sports, qui affirme toutefois que le PSG n’a pas encore décidé de proposer ou non un renouvellement de contrat à Sergio Ramos.

A noter que l’ancien contrat international espagnol se termine en juin et qu’il peut donc négocier librement avec n’importe quel autre club à partir d’aujourd’hui.

Rappelons que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi peuvent s’affronter dès ce mois de janvier, à travers un match privé entre le PSG et un mélange de joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal.

Le duel était prévu en janvier de l’année dernière, mais sera finalement reporté en raison de la pandémie de Covid-19.