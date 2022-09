Après avoir été vu avec sa petite amie : Gerard Piqué prend des mesures drastiques

Gerard Piqué est désormais préoccupé par la sécurité de ses enfants, puisqu’on lui avait précédemment demandé de ne pas sortir en public avec sa compagne.

Gerard Piqué a décidé d’ignorer les recommandations de l’équipe juridique de Shakira, qui lui a demandé d’être plus réservé avec les sorties qu’il avait avec sa nouvelle compagne et a préféré avoir quelques rendez-vous avec Clara Chía Marti devant des centaines de personnes, ce qui a fait sensation parmi les les paparazzi, qui voulaient plus d’images de leur romance. Pour cette raison, l’athlète a dû faire plus attention aux endroits où il a été vu avec sa petite amie.

De plus, l’empressement des médias à obtenir plus d’informations et de photos sur la romance que le numéro 3 de Barcelone entretient avec le mannequin a poussé le joueur à prendre des mesures drastiques pour sa sécurité.

Pour cette raison, Gerard Piqué a déclaré qu’il allait poursuivre en justice les photographes qui l’avaient approché lorsqu’il était avec ses enfants.

Désormais, l’objectif du défenseur espagnol est d’assurer la sécurité de ses enfants, qui partagent désormais leur temps entre les déplacements avec leur mère et les sorties avec leur père.

Pour cette raison, le footballeur a demandé aux paparazzis de ne pas le photographier lorsqu’il était à l’école des enfants ou dans une activité de plein air avec elle.

Pendant ce temps, Shakira a également rejoint les demandes de Gerard Piqué et a demandé aux journalistes de ne pas poser de questions sur ses problèmes conjugaux devant les enfants, une demande jusqu’ici respectée par les photographes qui la voient avec ses enfants.

Dans le communiqué qu’ils ont publié pour signaler leur séparation, tous deux ont lancé un appel tant aux médias qu’aux fans pour qu’ils respectent la vie privée de l’ex-partenaire pour le bien-être des plus petits.

Shakira réagit aux images de Gerard Piqué avec Clara Chía

Ces dernières semaines, le joueur a décidé d’avoir des rendez-vous plus publics avec sa nouvelle compagne, ce qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, où l’effet que ses actions ont eu sur sa famille a été évoqué. Pour cette raison, la presse a attendu Shakira à sa sortie de l’aéroport de Barcelone, après un voyage à Londres.

Là, son avis a été demandé sur les photos de Gérard Piqué aux côtés de l’étudiante en Publicité, auxquelles elle s’est contentée de sourire et a préféré se taire. À cette occasion, la chanteuse était également accompagnée de son équipe de sécurité, qui l’a aidée à sortir plus rapidement des lieux.