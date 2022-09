Après avoir été interpellée, Katia Aveiro partage une nouvelle photo aux côtés de Cristiano Ronaldo

L’événement aura lieu en 2023, et reste à savoir si «ce sera une exhibition ou un vrai combat».

Floyd Mayweather a accordé une longue interview à l’édition de ce mercredi du journal britannique Daily Mail, dans laquelle il a annoncé qu’il affrontera à nouveau Conor McGregor, après avoir remporté ce qui a été surnommé le «combat du siècle» en 2017.

«Je veux revenir ce week-end et m’amuser [contre Mikuru Asakura]. Ensuite, j’ai une autre exposition à Dublin en novembre et le combat avec Conor McGregor en 2023. Nous ne savons pas si ce sera une exposition ou un combat sérieux, mais on a parlé des deux. Je préférerais une exposition», a-t-il déclaré.

«Des gars comme moi et Conor McGregor, et des gars qui ne frappent pas très fort, comme les YouTubers ou les combattants de l’UFC… Cela ne me dérange pas de les combattre, mais je ne veux pas me mettre dans une position où je peux obtenir blessé» Nord-Américain.

L’ancien champion du monde, rappelons-le, a été officiellement retiré du ring depuis 2021, date à laquelle il a battu le YouTuber Logan Paul, réalisant ainsi une série de 50 victoires et zéro défaite tout au long de sa carrière.