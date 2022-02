«Après avoir couché ensemble (…) Cristiano Ronaldo m’a…», elle sort enfin du silence !

Le président de la Russie, Vladimir Poutine a remarquablement snobé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de sa sélection pour les trois meilleurs footballeurs du monde.

Bien qu’il ait remporté 12 prix Ballon d’Or combinés entre eux, le président de la Russie, 69 ans, n’a pas réussi à sélectionner l’attaquant de Manchester United ou le héros du PSG dans son choix des joueurs les plus décorés de la planète.

Au lieu de cela, Poutine a opté pour Pelé et Diego Maradona comme réponses pour les deux premières places avec le duo dominant la scène du football tout au long des années 1960 et 1980 respectivement.

Et bien sûr, il devait y avoir l’inclusion du tireur le plus estimé de Russie avec Lev Yashin pour compléter ses sélections. Vladimir Poutine a choisi Pelé comme l’un de ses meilleurs choix pour le plus grand footballeur du monde.

Le meilleur buteur de tous les temps du Brésil, le champion argentin de la Coupe du monde et le neuf fois gardien de but européen de l’année sont sans aucun doute des choix solides de Poutine, mais l’absence de Messi ou de Ronaldo est frappante.

Les deux ont brillé à l’ère moderne, déclenchant le débat GOAT en raison de leur pedigree de buteur. Lionel Messi est sept fois vainqueur du Ballon d’Or tout en accumulant le plus de buts et de passes décisives en Liga .

Alors que Ronaldo a remporté le Ballon d’Or à cinq reprises et est le plus grand buteur de l’histoire internationale et de la Ligue des champions .