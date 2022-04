Après avoir annoncé sa retraite, Chiellini étale des doutes sur son avenir

Ce samedi 30 avril, Cristiano Ronaldo a partagé un cliché réconfortant avec sa fille nouveau-née sur Instagram. Une publication symbolique moins de deux semaines après le décès tragique de leur fils, décédé à la naissance.

Moins de deux semaines après cette déchirante perte, Cristiano Ronaldo a publié une photo de sa fille nouveau-née à ses 436 millions de followers. Sur le cliché posté ce 30 avril, le footballeur torse-nu berce sa petite fille dont le prénom est encore inconnu.

En légende de cette image en noir et blanc, on peut lire «Forever Love» (Amour toujours) avec un émoji coeur rouge et des mains en prière. L’adorable photo, où son bébé apaisé porte un bonnet tricoté et une couche, a été accueillie avec par une pléthore de messages de soutien, dont ceux des membres de l’équipe de Manchester United. Un cliché qui a touché ses fans et ses amis, dont Karim Benzema et Marcus Rashford.

La star de Manchester United et sa compagne Georgina Rodriguez avait annoncé le 18 avril dernier la mort de leur petit garçon tandis que la mannequin espagnole d’origine argentine attendait des jumeaux.

«Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur», avait écrit le couple. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous vous demandons de respecter notre intimité en cette période très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours».

Quelques jours après, CR7 avait publié sur Instagram une photo montrant sa famille, à la sortie d’hôpital de sa compagne Georgina Rodriguez, avec leur petite fille.

«Nous voulons remercier tout le monde pour les gentils mots et attentions. Votre soutien est très important et nous avons ressenti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant, c’est le moment d’être reconnaissant de la vie que nous venons d’accueillir».

La veille, il avait remercié les fans de Liverpool qui l’avaient chaleureusement applaudi et chanté «You’ll Never Walk Alone» pour manifester leur soutien en ces temps difficiles, alors que leur club affrontait Manchester United : «Un monde… un sport… une famille unie… Merci, Anfield. Ma famille et moi n’oublierons jamais ce moment de respect et de compassion.»

Les fans ont chanté à la septième minute du match, en hommage au numéro de Cristiano Ronaldo, comme ils l’ont fait ce samedi à l’Emirates Stadium d’Arsenal.