Antonio Conte s’est exprimé sur son avenir : «Dans ce genre de situation…»

Antonio Conte a été marqué par les décès de trois de ses amis, ces dernières semaines. Le technicien se pose des questions existentielles et envisage bien de quitter l’Angleterre pour retourner en Italie. Son contrat se termine en juin 2023.

En conférence de presse, Antonio Conte s’est exprimé sur son avenir. Le technicien italien, qui a été marqué par les décès de trois de ses amis, Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic et Gianluca Vialli, ne cache pas qu’il s’interroge sur l’idée de retourner en Italie :

«Cette saison est une saison difficile d’un point de vue personnel parce que perdre, en si peu de temps, trois personnes que je connaissais très bien, Gian Piero Ventrone, puis Sinisa et maintenant Gianluca, ça n’est pas simple. Dans ce genre de situation, vous avez des réflexions importantes.

Parce que souvent nous réfléchissons et nous accordons beaucoup d’importance à notre travail et nous oublions la famille, nous oublions que nous avons besoin de plus de temps pour nous. C’est sûr que cette saison me fait avoir une réflexion importante sur mon avenir», a expliqué le technicien en conférence de presse.

«Je ne veux pas affecter la vie de ma famille»

Le natif de Lecce relativise beaucoup de choses. Sa décision pour la suite parait évidente, alors que son contrat avec Tottenham est censé prendre fin en juin :

«Lorsque vous travaillez et que le travail est au sommet de vos préoccupations, vous oubliez votre famille, de rester avec les amis, nous oublions de passer du temps avec ces gens-là. Mais c’est notre passion et pour la passion nous avons perdu beaucoup de choses.

Quand on a un fils ou une fille, des enfants à l’école alors il faut les respecter, car si tous les ans ou tous les deux ans il faut totalement changer l’environnement de ses enfants… Je ne veux pas affecter la vie de ma famille.

Parfois, il est important de prendre la décision de se sacrifier et de rester. J’ai une famille qui essaie de me soutenir et vient ici à chaque instant qu’elle peut, mais ce type de situation devient plus difficile lorsqu’une situation comme celle-ci se produit avec Gianluca, Gian Piero et Sinisa», a-t-il ajouté.

Antonio Conte s’est installé sur le banc de Tottenham en novembre 2021. L’ancien sélectionneur a depuis obtenu 35 succès, 10 matchs nuls et concédé 18 défaites.

Deux entraineurs paraissent notamment être en course pour lui succéder, en cas de départ : il s’agirait de Thomas Tuchel et de Mauricio Pochettino. Le premier pourrait «trahir» les fans de Chelsea, en rejoignant les Spurs, tandis que le second connait déjà bien la maison.