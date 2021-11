Antonio Conte : «Les défis ne m’ont jamais fait peur»

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport , Antonio Conte analyse sa décision de se diriger vers le banc des Spurs , commentant les raisons qui l’ont poussé à embrasser une nouvelle étape de sa carrière.

Arrivé récemment au commandement technique de Tottenham, Antonio Conte a réussi à améliorer le niveau d’exhibition des spurs et a assuré une certaine stabilité dans le vestiaire de l’équipe londonienne.

Pourtant, tout n’est pas en place pour l’entraîneur italien et il reste plusieurs dynamiques de jeu à améliorer dans le style de l’entraîneur, comme cela a été visible lors de la défaite ce jeudi contre Mura (1-2), comptant pour la Ligue de Conférence.

«Les défis ne m’ont jamais fait peur, je n’ai besoin que d’un pour cent de chances de gagner pour commencer ma bataille. Je n’ai jamais affronté d’équipes qui avaient gagné l’année précédente, mes équipes sont toujours des équipes en construction».

«La Juventus venait de la huitième place, Chelsea avait terminé dixième, l’Inter était quatrième… Je sais qu’il faudra un peu plus de patience cette fois. A Milan, j’ai quitté un travail fini. Ici, je dois tout recommencer et arriver au mois de mai de la saison n’est jamais facile», a estimé le sélectionneur italien.

A l’arrivée d’Antonio Conte à Tottenham, la presse anglaise a pointé du doigt un possible conflit de personnalités avec Daniel Levy, le propriétaire des éperons . Bien qu’il admette que ce n’est pas une relation facile, en raison du caractère marqué que les deux ont, l’entraîneur italien suppose que la relation est plus facile parce que les deux ont un fort désir que cette relation puisse continuer.

«Il m’a montré qu’il me voulait à tout prix. Dans ses propos et dans les investissements réalisés, j’ai perçu une vision : l’envie de se démarquer et de gagner. Alors, je me suis dit : si on combine cette compétence en dehors du terrain avec ce que je peux donner sur le terrain, on peut vraiment mettre en place un travail sérieux et profond», a assuré Antonio Conte.

A l’heure où plusieurs clubs internationaux sont dominés par des fonds millionnaires, l’Angleterre ne fait pas exception, comme le prouve l’exemple le plus récent de Newcastle, mais d’autres déjà présents, comme Chelsea ou Manchester City. Pourtant, l’entraîneur de l’équipe londonienne montre la voie à suivre.

«Nous devons grandir pour pouvoir rivaliser avec les autres grands clubs anglais. Aujourd’hui, il y a un grand écart entre les investissements consentis par les propriétaires et les résultats sportifs. Nous devons combler cette lacune», a déclaré Conte.