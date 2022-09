Antonella Roccuzzo sublime : la femme de Lionel Messi dévoile son look élégant (photos)

Seulement 31 matchs officiels en équipe première, cinq buts et six passes décisives. L’héritage de Cristiano Ronaldo au Sporting de Portugal est bref en chiffres, mais long en souvenirs. Celui de Madère est le meilleur joueur sorti de l’académie des Lions et depuis ce match amical contre United après lequel Sir Alex Ferguson ne l’a pas laissé s’échapper, à Lisbonne, ils aspirent à son retour.

Le Portugais est passé par Old Trafford, a quitté le meilleur stade de sa carrière au Real Madrid, a continué à gagner avec la Juventus et tente désormais de relancer United vers les sommets du succès où il l’a trouvé, l’a conservé et même l’a élevé.

Mais qu’en est-il du Sporting ? Pour le moment, un retour dans leur première maison ne s’est jamais produit, bien que de leur environnement, ils aient toujours exprimé l’affection qu’ils ont pour le club.

À de précédentes occasions, la mère de la star, Dolores Aveiro, a déjà évoqué un possible retour de Cristiano Ronaldo. Cette fois, elle l’a de nouveau reporté.

«Cela peut arriver, mais pas maintenant. Ce n’était pas cette année, ce sera peut-être la prochaine. Cette année ou l’année prochaine, cela apparaîtra, si Dieu le veut», a-t-elle déclaré.

Aveiro a avoué que si Cristiano n’est pas celui qui rentre au Portugal, ce pourrait être son fils, Cristiano Jr, qui a déjà joué comme attaquant dans les carrières des différentes équipes par lesquelles son père est passé.

«Si Ronaldo ne vient pas, son fils, Cristianinho, viendra. Il est promis», a-t-elle assuré à propos de l’aîné de la progéniture de Cristiano qui a déjà 12 ans.

A la recherche d’un successeur à Cristiano, Dolores Aveiro est revenue pointer vers son premier petit-fils. «Il a déjà un successeur avec Cristianinho. Si les souhaits d’une mère et d’une grand-mère sont exaucés, l’avenir proche d’un de ses enfants passera par le Sporting», a-t-elle ajouté.

Cela a également souligné qu’ils s’attendent à ce que Cristiano Ronaldo, comme il l’a lui-même déclaré lors du gala de remise des prix de la Fédération portugaise, continue à jouer jusqu’à ses 40 ans. «Il a un testament et le sera jusqu’à ses 40 ans», a-t-elle assuré.

Cette saison a été l’une des plus compliquées en termes de buts marqués pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois pour Manchester United en Ligue Europa après avoir disputé huit matchs toutes compétitions confondues. Celui de Madère continue de poursuivre sa meilleure forme avant la Coupe du monde au Qatar.