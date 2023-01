Antonella Roccuzzo envoie un message à Shakira à cause de Piqué

Shakira a reçu le soutien de l’épouse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, dans un message crypté adressé à l’ex-petit ami du chanteur, Gerard Pique.

Pique et Messi étaient coéquipiers à Barcelone, et les épouses des deux célèbres joueurs se connaissent. Antonella Roccuzzo avait un cœur à dire sur le post de Shakira. La célèbre chanteuse n’a pas mentionné le nom de la photo dans le post.

«Même si nos plaies sont encore ouvertes en cette nouvelle année, le temps a la main d’un chirurgien. Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance aux autres. Face au mépris, continuez à connaître votre valeur. Parce qu’il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Des gens avec plus d’empathie que d’indifférence. Ceux qui partent sont moins nombreux que ceux qui restent avec nous. Nos larmes ne sont pas vaines, elles arrosent le sol d’où surgira notre avenir et nous rendront plus humains, pour que nous puissions continuer à aimer malgré le chagrin», a-t-elle écrit sur l’application de partage de photos.

Pique et Shakira sont sortis ensemble pendant 11 ans. L’année dernière, ils ont publié une déclaration annonçant leur séparation. «Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons que (notre) vie privée soit respectée», a-t-il ajouté.

La musicienne de renommée mondiale Shakira a créé le clip Waka Waka pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Pique et Shakira ont deux fils. En venant à Messi, le célèbre footballeur a réalisé son rêve de remporter la Coupe du Monde de la FIFA en menant l’Argentine à la victoire au Qatar le mois dernier. Après 36 ans, l’Argentine a finalement remporté le trophée.

Après la fin des prolongations, l’Argentine et la France ont égalisé le score à 3–3. Lors des tirs au but, Messi et Kylian Mbappe ont marqué le premier but. L’Argentine a dominé la procédure, remportant la séance de tirs au but 4–2. L’épouse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, réagit au message de l’ex-partenaire de Gerard Pique, Shakira avec des stickers.