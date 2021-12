Antonela Roccuzzo révèle la chanson qui a accroché Lionel Messi

Le conducteur a une fortune évaluée à 350 millions d’euros, et les voitures de luxe sont l’une de ses passions, dépensant plus de 15 millions pour elles.

Lewis Hamilton a amplement démontré qu’il est l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de la Formule 1, et ses sept championnats du monde le soutiennent.

Certaines récompenses qu’il a téléchargées sur sa Mercedes, bien que ce ne soit pas la seule voiture que les Britanniques aient grimpé, car cette liste devrait également inclure celles de sa grande collection.

Une collection de rien de plus et rien de moins de 15,2 millions d’euros, environ, dont certaines des voitures les plus luxueuses qui existent. Quelque chose qu’il peut se permettre avec sa fortune évaluée à environ 350 millions d’euros.

Quelques voitures qu’il a localisées dans ses deux garages, l’un à Los Angeles et l’autre à Monaco, où il réside habituellement. «Je ne connais rien au vin. Je ne connais pas grand-chose à l’art. Mais ce que je connais, ce sont les voitures, et je suis très particulier à leur sujet», a- t-il déclaré précédemment.

Une Pagani Zonda personnalisée

De sa longue collection, certaines se démarquent comme sa Pagani Zonda 760 LH. Un véhicule entièrement personnalisé pour lui d’une valeur de 1,8 million d’euros, en violet à l’extérieur et à l’intérieur, et avec une boîte de vitesses manuelle.

«C’est la voiture qui sonne le mieux que j’aie, mais en termes de tenue de route, c’est la pire», a-t-il déclaré. A noter qu’il s’agit du véhicule avec lequel il a eu un accident en 2015.

Les classiques des classiques

Dans cette collection se distingue surtout une Shelby 427 Cobra de 1966, l’ un des classiques des classiques dont la valeur avoisine les 4,6 millions d’euros. C’est la voiture la plus chère de sa collection.

Un autre classique qu’il a dans sa collection est la Ford Mustang Shelby GT500 de 1967. Un véhicule qui aux enchères peut atteindre un prix de 887 000 euros et que les Britanniques chouchoutent et soignent les détails.

Votre Ferrari LaFerrari

Comme tout amateur de voitures de luxe, et aux poches très larges, Hamilton possède également dans son garage une Ferrari, le modèle LaFerrari, valorisé 1,1 million d’euros.

Capable d’atteindre une vitesse maximale de 217 km/h et d’être le plus rapide dont il dispose. De ce véhicule, il convient de noter que des stars du football telles que Pierre-Emerick Aubameyang et Heung-min Son l’ont également.

Deux Mercedes AMG (une n’est même pas en vente)

Dans cette collection, Hamilton peut également se vanter d’avoir une Mercedes AMG Project One, qui devrait être mise en vente l’année prochaine.

Une voiture de sport hybride rechargeable capable d’atteindre 217 km/h. Il n’y aura que 275 véhicules, évalués à 2,3 millions d’euros, et l’un d’eux appartient au pilote de Formule 1.

Ce n’est pas la seule Mercedes de sa collection, et elle possède également une Mercedes AMG SLS en noir, avec un moteur V8 et pouvant atteindre 196 km/h. Il a un prix de 269 000 euros.

Pas de rancune envers McLaren

A cette collection, il ajoute également une McLaren P1, l’équipe pour laquelle il a travaillé à son arrivée en Formule 1. Un véhicule de 2,3 millions d’euros avec un moteur V8 biturbo, avec un moteur électrique. Il peut atteindre 217 km/h.

Vos autres véhicules

De plus, Hamilton peut se targuer d’avoir une Mercedes Maybach 6 , une autre Maybach S600, une moto Honda CRF450RX à 7 600 euros et un buggy Maverick X3 à un peu plus de 23 000 euros.

Une collection évaluée à un peu plus de 15,2 millions d’euros avec laquelle il cherche à égaler un autre collectionneur de voitures de luxe comme Cristiano Ronaldo, qui a toutes sortes de modèles dans son garage.