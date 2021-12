Antonela Roccuzzo : les 5 meilleures photos de sa femme de Lionel Messi

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo ont une grande histoire d’amour, ils se sont rencontrés dans son enfance et elle l’accompagne dans toutes ses décisions professionnelles.

Lionel Messi semble être entré dans l’histoire, et l’impact de la société sur sa décision de quitter le Barça a été tel que même la plupart des nouvelles du pays ont commencé avec ce titre. Mais derrière sa décision de quitter le club azulgrana se cache sa famille, et notamment sa femme Antonella, qui le soutient toujours.

Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont rencontrés alors que la joueuse n’avait que neuf ans et qu’elle avait un an de moins.

Léo est tombé amoureux d’elle au premier regard, cette fille brune qui pratiquait la gymnastique artistique et était connue pour être la fille des propriétaires d’une chaîne de supermarchés bien connue.

Qui est la femme de messi ?

Ceux qui suivent Antonella Roccuzzo savent qu’elle est une femme d’affaires à part entière, même si elle a dû tout abandonner pour se consacrer à temps plein à ses enfants et à son mari. Encore une fois, cela ne l’a pas détournée de tout le respect international pour entreprendre certaines entreprises tout en faisant son travail de mannequin.

Comment Messi a-t-il rencontré sa femme ?

Dans cet article, nous passerons en revue l’histoire d’Antonella Roccuzzo, sa rencontre avec Lionel Messi, sa carrière avec lui et quelques détails de sa vie qui ne sont pas passés inaperçus. Cependant, il y a des informations qui ne sont pas disponibles dans la sphère publique, donc certaines choses seront omises.

Antonella Roccuzzo est née en Argentine, Rosario, le même endroit qui la verra se marier quelques années plus tard. Les Roccuzzo avaient une grande chaîne de supermarchés sous le même nom avec le patriarche de la famille à la barre, José. Sa mère Patricia s’est consacrée à élever Antonella, Paula et Carla.

Antonella était la deuxième fille du couple et a fréquenté l’école du Centro Educativo Latinoamericano. On dit que lorsqu’elle était une petite fille, elle a rencontré Messi grâce à son cousin, mais aucun d’eux ne s’attendait à ce qu’ils deviennent plus tard le grand couple qu’ils étaient destinés à être.

On dit que le petit Messi est tombé amoureux d’elle depuis qu’il est enfant, mais malheureusement rien n’a pu se concrétiser car son père Jorge Messi a décidé d’envoyer le crack argentin en Espagne pour l’essayer à Barcelone. Elle a poursuivi ses études pour un baccalauréat en sciences humaines et sociales.

Puis le pire et le meilleur est arrivé pour elle. Elle a reçu la tragique nouvelle de la mort d’un de ses amis, ce qui a amené Messi à revenir pour retrouver son amour platonique. A partir de ce moment, l’étincelle est née entre eux et ils ont décidé de former un couple dans un premier temps à l’abri du public.