Antonela Roccuzzo : l’épouse de Lionel Messi, obtient la fin d’un livre de contes qu’elle méritait

Messi a mené l’Argentine devant la France lors d’une séance de tirs au but après une confrontation épique 3-3

Derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus grande, donc Antonela Roccuzzo doit être la GOAT si elle est mariée à Lionel Messi , qui vient de remporter la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar avec l’Argentine.

La fin du livre de contes ne concerne pas seulement Messi. Roccuzzo a été à ses côtés à chaque étape du chemin et mérite autant de crédit que lui. Elle aussi est un personnage principal.

Roccuzzo, 34 ans, et Messi, 35 ans, se sont rencontrés alors qu’ils n’étaient que des enfants. Son cousin les a présentés et huit ans plus tard, à 13 ans, Messi est parti pour l’Espagne.

Il a promis de revenir vers elle, sa chérie d’enfance. Messi a tenu sa promesse et a épousé Roccuzzo en 2017, lorsqu’ils ont eu l’un de leurs seuls désaccords publics.

Roccuzzo ne voulait apparemment pas de Gerard Pique et Shakira à sa cérémonie de mariage. Elle est de bons amis avec l’ex-petite amie de Pique, Nuria, avec qui il est sorti avant le chanteur colombien.

Comparaisons Lionel Messi-Tom Brady sur et hors du terrain

Ravaler sa fierté pour Messi a dû être difficile pour Roccuzzo, mais Pique et Shakira ont fini par assister au mariage. Pique et Shakira ne sont plus ensemble.

La romance Lionel-Antonela prend une toute nouvelle importance au cours d’une année qui a également vu le quart-arrière de la NFL Tom Brady divorcer du modèle Gisele Bundchen après des années de mariage.

Brady, 45 ans, et Messi sont souvent comparés l’un à l’autre car ils sont les meilleurs de tous les temps dans leurs sports respectifs. Le quart-arrière a divorcé de son ex-femme parce qu’elle aurait été mécontente qu’il poursuive sa carrière.

Voir Roccuzzo célébrer un championnat avec Messi au crépuscule de sa carrière, après avoir compris les difficultés auxquelles une épouse de GOAT pourrait être confrontée, est admirable, il est donc facile de lui donner du crédit.

Todos somos Antonella 🥰 pic.twitter.com/KkmDLxWrWZ — QATAR 2022 🏆🇶🇦🔜 (@Futbool_Fotos) December 18, 2022

Thiago Messi prend un souvenir

Épouser sa petite amie d’enfance a dû être l’un des plus grands moments de la vie de Messi. Célébrer un titre de Coupe du monde avec elle est probablement désormais lié au jour de leur mariage et à la naissance de ses trois enfants.

Messi a mis du temps à amener sa famille sur le terrain. Il a été aperçu en train de regarder dans les gradins à la recherche de sa femme et de ses enfants, qui l’ont finalement rejoint.

No, but the way Messi is recording/taking pictures of Antonella 🥺💙GOALS pic.twitter.com/zEH8hdj7UZ — Arru⚡ (@itsmearrunima) December 18, 2022

Il a pris quelques photos de sa femme avec le trophée, qui les a partagées sur Instagram, a posé aux côtés de sa famille et de ses amis et a profité de tout le moment avec ses enfants.

Thiago, son fils aîné, a ramené à la maison un souvenir – une partie du filet du but. Roccuzzo, quant à lui, a écrit un message à Messi, disant qu’il lui avait appris à continuer à se battre.

Antonela Roccuzzo envoie un message sincère à Lionel Messi

«Champions du monde⟩, Roccuzzo a légendé son message IG. “Je ne sais pas par où commencer. Nous sommes si fiers de toi [Lionel Messi] . Merci de nous avoir appris à ne jamais abandonner, que nous devons nous battre jusqu’au bout.

“Tu l’as enfin fait, tu es champion du monde . On sait combien tu as souffert toutes ces années et combien tu voulais y parvenir. Allons-y, l’Argentine !”

Messi a mené l’Argentine devant la France lors d’une séance de tirs au but après une confrontation épique 3-3. Il a marqué deux buts et converti du point de penalty lors de la fusillade.

Après avoir célébré avec ses coéquipiers et sa mère, Messi n’a pas quitté Roccuzzo. Elle continuera probablement à soutenir son mari, qui veut continuer à jouer avec l’Argentine en tant que championne du monde. Mais Messi, espérons-le, apprendra de Brady et prendra sa retraite avant que cela n’affecte sa vie de famille.