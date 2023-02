Antonela Roccuzzo : la publication la femme de Lionel Messi qui a eu des milliers de commentaires

Antonela Roccuzzo s’est déjà adaptée à la vie qu’elle menait avant de quitter Paris pour la Coupe du monde au Qatar. Après plus d’un mois hors de France, Anto est rentré chez lui avec Lionel Messi et leurs enfants.

C’est pourquoi Antonela a déjà été aperçue en train de se promener avec son fils, alors qu’elle en a également profité pour arpenter les rues de Paris.

Cependant, après avoir été présent sur le terrain du PSG pour encourager Lionel Messi, Anto a publié un post qui a rapidement suscité des milliers de commentaires.

Le message d’Antonela est une carte postale chez elle en France, où vous pouvez voir Lionel Messi avec Thiago, Mateo et Ciro allongés sur le canapé, les bras l’un autour de l’autre.

«Ma montagne d’amour», a écrit Antonela, dans une publication qui est rapidement devenue virale et a réussi à rassembler des milliers de likes.

Après leurs vacances en Argentine, où l’ attaquant et Antonela ont pu retrouver leurs amis et une partie de leur famille, il était temps de revenir à la routine, puisque la Ligue française a recommencé et que Lionel Messi cherchera à décrocher le titre avec PSG.

Cependant, Lionel Messi et Antonela n’arrêtent pas de profiter de leurs enfants, alors Anto n’a pas hésité à partager la tendre image, qui montre à quel point la famille est après une année spéciale pour tout le monde, pour avoir remporté la Coupe du monde avec la sélection argentine.

Lionel Messi est revenu jouer avec le PSG

Après avoir été absent du terrain pendant plus de 20 jours, sachant que sa dernière rencontre avait eu lieu le 18 décembre en finale de la Coupe du monde, Lionel Messi est revenu jouer pour le PSG dans un match où l’attaquant est revenu pour avoir le soutien de Anto et ses enfants du stade.

L’ attaquant, qui a réalisé une belle saison en 2022, a une nouvelle fois montré qu’il était meilleur que jamais et a fini par marquer pour le PSG, qui a battu Angers 2-0 et repris encore deux points à ses poursuivants, Lens.

Antonela et ses enfants ont regardé le match depuis les tribunes et Anto a partagé une photo de la façon dont ses enfants ont encouragé Leo.